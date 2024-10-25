Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня пройдут три матча 12-го тура Второй лиги сезона 2024/25. Два поединка состоятся в Группе А - "Металлист 1925-2" примет "Чайки", а "Чернигов на своем поле сыграет против "Горняк-Спорта".

Тур в Группе В откроется матчем между ФК "Пробий" и "Самбор-Нива-2".

12:45. "Металлист 1925-2" - "Чайка"

13:30. "Чернигов" - "Горняк-Спорт"

14:00. "Пробий" - "Самбор-Нива-2"