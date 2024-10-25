Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Сыграют три матча
Фото: МФК Металург
Сегодня пройдут три матча 12-го тура Второй лиги сезона 2024/25. Два поединка состоятся в Группе А - "Металлист 1925-2" примет "Чайки", а "Чернигов на своем поле сыграет против "Горняк-Спорта".
Тур в Группе В откроется матчем между ФК "Пробий" и "Самбор-Нива-2".
12:45. "Металлист 1925-2" - "Чайка"
13:30. "Чернигов" - "Горняк-Спорт"
14:00. "Пробий" - "Самбор-Нива-2"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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