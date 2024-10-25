  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига

Сыграют три матча

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: МФК Металург

Новина українською

Сегодня пройдут три матча 12-го тура Второй лиги сезона 2024/25. Два поединка состоятся в Группе А - "Металлист 1925-2" примет "Чайки", а "Чернигов на своем поле сыграет против "Горняк-Спорта".

Тур в Группе В откроется матчем между ФК "Пробий" и "Самбор-Нива-2".

12:45. "Металлист 1925-2" - "Чайка"

13:30. "Чернигов" - "Горняк-Спорт"

14:00. "Пробий" - "Самбор-Нива-2"

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Игра тура в Глубочице, интригующее противостояние в Чернигове
yellow-arrow
Клуб ПФЛ организовал благотворительный аукцион на нужды ВСУ
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Иваном Кривошеенко
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Чернигов смотреть футбол онлайн ФК Пробий
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости