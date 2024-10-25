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Вторая лига. Пробой поднимается на первое место, волевая победа Горняка-Спорт
Начался последний тур в 2024 году
Фото: НК Пробій
В пятницу сыграли три матча двенадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что это последний тур в 2024 году.
В стартовом матче тура "Металлист 1925-2" принимал "Чайку". Все основные события в матче произошли после перерыва. Футболисты "Чайки" смогли трижды отличиться и одержали разгромную победу – 3:0. Обращаем внимание на появление в стартовом составе харьковчан Дениса Гармаша. "Чайка" поднимается на шестое место, а "Металлист 1925-2" остается на последнем.
В наиболее интригующем матче пятницы "Чернигов" принимал "Горняк-Спорт". Хозяева усилиями Порохни в середине первого тайма открыли счет. Однако гости проявили характер и смогли даже победить. Три очка подопечным Куценко принесли Тяпкин и Страшкевич – 1:2.
В еще одном матче двенадцатого тура "Пробий" дома разгромил "Самибр-Ниву-2" – 3:0. Свой одиннадцатый гол в чемпионате забил Богдан Оринчак.
Вторая лига. Двенадцатый тур
"Металлист 1925" - "Чайка" 0:3
Голы: Венгер (51), Евстратенко (64), Музыченко (84)
"Чернигов" - "Горняк-Спорт" 1:2
Голы: Порохня (28) - Тяпкин (42), Страшкевич (69)
"Пробий" - "Самбор-Нива-2" 3:0
Голы: Сондей (21), Оринчак (30), Рижко (42)
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