Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Рух
Сегодня тремя матчами продолжится последний в 2024 году тур Второй лиги. Безусловно, наиболее ожидаемая игра в Глубочице, где "Полесье-2" будет принимать "Рух-2". Вчера победил "Пробий", поэтому львовяне, если хотят вернуться на первое место, должны побеждать.
Также обращаем внимание на противостояние "Колосом-2" и "Локомотивом". Легкой прогулки против киевлян лидеру группы Б ожидать не стоит.
12:00. "Полесье-2" - "Рух-2"
12:30. "Ольховцы" - "Реал Фарма"
13:30. "Колос-2" - "Локомотив"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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