Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами продолжится последний в 2024 году тур Второй лиги. Безусловно, наиболее ожидаемая игра в Глубочице, где "Полесье-2" будет принимать "Рух-2". Вчера победил "Пробий", поэтому львовяне, если хотят вернуться на первое место, должны побеждать.

Также обращаем внимание на противостояние "Колосом-2" и "Локомотивом". Легкой прогулки против киевлян лидеру группы Б ожидать не стоит.

12:00. "Полесье-2" - "Рух-2"

12:30. "Ольховцы" - "Реал Фарма"

13:30. "Колос-2" - "Локомотив"