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Вторая лига. Реал Фарма с голом 58-летнего Лиховидова побеждает, Рух-2 возвращается на первое место

Вторая лига
Обновлено

Без неожиданных результатов не обошлось

Вторая лига. Реал Фарма с голом 58-летнего Лиховидова побеждает, Рух-2 возвращается на первое место

Фото: ФК Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще три матча двенадцатого тура Второй лиги лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний последнего в 2024 году тура.

В наиболее ожидаемом матче всего тура "Полесье-2" принимало "Рух-2". Матч завершился победой львовян – 2:0. Все решилось еще до середины первого тайма. Три очка гостям принесли голы Кителлы и Дзюня. Таким образом, "Рух-2" возвращается на первое место в группе А.

Сенсацией завершилась игра в Ольховцах, где местная команда проиграла "Реал Фарме" - 1:2. Обращаем внимание на второй гол на профессиональном уровне 58-летнего Николая Лиховидова. В еще одной игре субботы "Колос-2" победил "Локомотив" - 3:1.

Вторая лига. Двенадцатый тур

"Полесье-2" - "Рух-2" 0:2
Голы: Кителла (1), Дзюнь (18)

"Ольховцы" – "Реал Фарма" 1:2
Голы: Немчанинов (62) – М. Лиховидов (13, пен), Марченко (81)

"Колос-2" - "Локомотив" 3:1
Голы: Сокол (4, автогол), Харатин (22, пен), Басов (42), Хруль (48)

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