Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча двенадцатого тура Второй лиги. Обращаем внимание на матч в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Ужгород". Обе команды могут быть удовлетворены результатами прошлого тура. "Скала 1911" на выезде переиграла "Куликов-Белку", а "Ужгород" смог отобрать очки у "Полесья-2". В группе Б непростое испытание ожидает винницкую "Ниву", которая на выезде будет играть против "Александрии-2".

12:30. "Ревера 1908" - "Куликов-Белка"

13:30. "Александрия-2" - "Нива"

14:30. "Скала 1911" - "Ужгород"