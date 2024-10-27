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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

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Сегодня сыграют еще три матча двенадцатого тура Второй лиги. Обращаем внимание на матч в Стрые, где местная "Скала 1911" будет принимать "Ужгород". Обе команды могут быть удовлетворены результатами прошлого тура. "Скала 1911" на выезде переиграла "Куликов-Белку", а "Ужгород" смог отобрать очки у "Полесья-2". В группе Б непростое испытание ожидает винницкую "Ниву", которая на выезде будет играть против "Александрии-2".

12:30. "Ревера 1908" - "Куликов-Белка"

13:30. "Александрия-2" - "Нива"

14:30. "Скала 1911" - "Ужгород"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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