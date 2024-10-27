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Вторая лига. Александрия-2 поднимается на второе место, неожиданная победа Ужгорода

Вторая лига

Последний полноценный игровой день в 2024 году

Вторая лига. Александрия-2 поднимается на второе место, неожиданная победа Ужгорода

Фото: ФК Скала 1911

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли еще три матча двенадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний в Стрые, Александрии и в Ивано-Франковске.

Стартовая игра воскресенья завершилась сенсационно. "Ревера 1098" дома смогла отобрать очки у "Куликов-Белки". Противостояние завершилось без голов. "Александрия-2" дома разгромила винницкую "Ниву" – 4:0. Таким образом, подопечные Бицюры завершают 2024 год на втором месте группы Б.

В еще одном матче воскресенья "Ужгород" неожиданно на выезде обыграл "Скалу 1911" – 2:0. В последний раз "Ужгород" побеждал еще в середине сентября.

Вторая лига. Двенадцатый тур

"Ревера 1908" - "Куликов-Белка" 0:0

"Александрия-2" - "Нива" 4:0

Голы: Матеус (45), Галоян (51), Базаев (73, пен), Радченко (74)

"Скала 1911" - "Ужгород" 0:2

Голы: Богомаз (64), Ильчук (72)

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