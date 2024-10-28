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Тростянец – Ворскла-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Тростянец – Ворскла-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 28.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: fctrostyanets
"Тростянец" в прошлом туре из-за воздушной тревоги не смог сыграть с "Металлистом 1925-2", а "Ворскла-2" уступила винницкой "Нивы" (0:3). Для "зелено-белых" это было уже шестое поражение подряд.
Коллектив из Тростянца с 11 баллами занимает 7-е место в турнирной таблице группы Б Второй лиги. Полтавский клуб располагается на 9-й строчке, имея в своем активе 9 пунктов.
Начало игры - в 11:30. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.
Вторая лига. Группа Б. 12-й тур
28 октября 2024 год
"Тростянец" 11:30 "Ворскла-2"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ
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