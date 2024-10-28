Вторая лига. Тростянец – Ворскла-2 6:1. Без шансов для гостей

В Тростянце местная команда принимала "Ворсклу-2" в двенадцатом туре Второй лиги. Фаворитами матча считались хозяева, ведь полтавчане уже долгое время не радуют результатами.

Уже в дебюте встречи подопечные Бакалова открыли счет. Михаил Сергийчук из пределов штрафной пробил в дальний угол – 1:0. Опытный нападающий хладнокровно реализовал выход один на один. Еще до перерыва счет стал разгромным. За "Тростянец" забивали Тишининов и Деревинский – 3:0. Шикарная первая половина встречи для хозяев.

Полтавчане во втором тайме забили гол престижа, но и хозяева еще отличились трижды. В итоге "Тростянец" набирает три очка.

Вторая лига. Группа Б. Двенадцатый тур

"Тростянец" - "Ворскла-2" 6:1

Голы: Сергийчук (10), Тишининов (24), Деревинский (36, 83), Зоря (82), Коваленко (90) - Черныш (52)

"Тростянец": Дубовой – Волошко, Таранушич, Клюс, Коваленко, Слипухин, Тишининов, Дувняк, Кошкин, Сергийчук, Шаповал

"Ворскла-2": Ермолов - Козинцев, Прус, Багинский, Оденцов, Крецул, Булгатов, Черныш, Сердюк, Кухта, Куделин