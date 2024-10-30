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Президент СК Ольховцы: У нас условия такие, что ребята, поигравшие в УПЛ, нам респектируют

Вторая лига

Клуб только в этом сезоне дебютировал в профессиональном статусе

Президент СК Ольховцы: У нас условия такие, что ребята, поигравшие в УПЛ, нам респектируют

фото из соцсетей

Новина українською

Президент второлиговского СК "Ольховцы" Михаил Цырик, рассказал об условиях, которые обеспечивает клуб игрокам команды.

– Что готов предложить СК "Ольховцы" потенциальным новичкам?

– У нас материально-технические условия такие, что ребята, поигравшие в УПЛ, нам респектируют. База, питание, тренировочный процесс, травяное и искусственное поле. Однозначно будем что-нибудь думать на счет усиления.

– Значит ли это, что с кем-то вы попрощаетесь?

– Я точно не буду разрушать фундамент из команды. Если все травмированные вернутся и точечно усилимся зимой, то дела пойдут вверх.

– Какие выводы для себя сделали, увидев на практике профессиональный футбол?

– После последней игры мы говорили с президентом "Реал Фармы" [Николаем Лиховидовым]. Они уже 13 лет выступают во Второй лиге, а мы – три месяца. Команда села с населением 3.5 тысяч. Громада в общей сложности – 12 тысяч. А мы создали такие условия, что принимаем у себя хорошие команды.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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