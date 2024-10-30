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Президент СК Ольховцы: У нас условия такие, что ребята, поигравшие в УПЛ, нам респектируют
Клуб только в этом сезоне дебютировал в профессиональном статусе
фото из соцсетей
Президент второлиговского
– Что готов предложить СК "Ольховцы" потенциальным новичкам?
– У нас материально-технические условия такие, что ребята, поигравшие в УПЛ, нам респектируют. База, питание, тренировочный процесс, травяное и искусственное поле. Однозначно будем что-нибудь думать на счет усиления.
– Значит ли это, что с кем-то вы попрощаетесь?
– Я точно не буду разрушать фундамент из команды. Если все травмированные вернутся и точечно усилимся зимой, то дела пойдут вверх.
– Какие выводы для себя сделали, увидев на практике профессиональный футбол?
– После последней игры мы говорили с президентом "Реал Фармы" [Николаем Лиховидовым]. Они уже 13 лет выступают во Второй лиге, а мы – три месяца. Команда села с населением 3.5 тысяч. Громада в общей сложности – 12 тысяч. А мы создали такие условия, что принимаем у себя хорошие команды.
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