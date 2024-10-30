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Второлиговая команда получила средства от УЕФА для развития детско-юношеского футбола

Вторая лига
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Деньги никогда не бывают лишними

Второлиговая команда получила средства от УЕФА для развития детско-юношеского футбола

Фото - Тростянець

Новина українською

Команда из одноименного города "Тростянец" получила денежную поддержку от УЕФА в размере почти 464 000 гривен в рамках программы солидарности, способствующей развитию детско-юношеского футбола.

Сейчас клубная академия охватывает возрастные группы 2009-2011, 2012-2013, 2014-2015 и 2016-2017 годов рождения. Всего в структуре находится 85 воспитанников и один футболист уже стал частью первой команды.

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Академия предоставляет возможность футболистам развивать навыки и готовиться к соревнованиям на областном, региональном и всеукраинском уровнях. Основная цель – организация большого количества мероприятий на домашнем стадионе в Тростянце. Это будет способствовать развитию футбола в регионе и создаст платформу для молодых талантов, которые могут проявить себя в соревнованиях разного уровня.

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Источник:
Тростянець
Опубликовал: Александр Симченко
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