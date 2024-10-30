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Селекционер Локомотива: Многие футболисты уехали из страны, особенно маленькие дети, которые были нашей перспективой

Вторая лига

Кадровый потенциал значительно ухудшился за последние 2,5 года

Селекционер Локомотива: Многие футболисты уехали из страны, особенно маленькие дети, которые были нашей перспективой

Фото - chernetskiy_coach

Новина українською

Клубный селекционер столичных "железнодорожников" Александр Чернецкий рассказал, почему решил попробовать свои силы в новом амплуа.

“Всегда было интересно, как работает скаут. Президент клуба предложил этот пост, а я с радостью согласился, решил попробовать это направление. Общение с футболистами и поиск качественного игрока – нелегкий труд, но очень интересный.

К сожалению, многие футболисты уехали из страны, особенно маленькие дети, которые были нашей перспективой. Сейчас важно работать над сохранением и развитием остающихся в стране, ведь это наше будущее.

У каждого футболиста есть свои сильные качества, даже имея одну сильную сторону и на определенном уровне все остальные скиллы, у него уже есть уникальность и перспективы. Прежде всего он должен быть профессионалом своего дела, любить то, чем он занимается. Это отправная точка”.

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[О позднем дебюте Ивана Калюжного в национальной команде] “Так сложилась кадровая ситуация в сборной, что ключевые футболисты, по ряду причин, в том числе травмы, не смогли приехать в расположение. Ивану представился необычный шанс, которым он довольно удачно воспользовался. Селекция сборной работает на самом высоком уровне, кадровый подбор проводится тщательно.

[О подписании Олега Вакуленко и Ярослава Доброхотова] Основной задачей и мотивацией для них было выйти на более высокий уровень. Они еще не всё сказали в нашем футболе, могут и должны играть как первоклассные игроки. Так сказать, помочь себе и команде”, – отметил селекционер.

29-летний Александр больше всего сыграл матчей в составе "Полесье" и ФСК "Мариуполь".

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Александр Чернецкий Локомотив (Киев)
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Источник:
FC Lokomotyv Ukraine
Опубликовал: Александр Симченко
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