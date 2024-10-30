Селекционер Локомотива: Многие футболисты уехали из страны, особенно маленькие дети, которые были нашей перспективой

Клубный селекционер столичных "железнодорожников" Александр Чернецкий рассказал, почему решил попробовать свои силы в новом амплуа.

“Всегда было интересно, как работает скаут. Президент клуба предложил этот пост, а я с радостью согласился, решил попробовать это направление. Общение с футболистами и поиск качественного игрока – нелегкий труд, но очень интересный.

К сожалению, многие футболисты уехали из страны, особенно маленькие дети, которые были нашей перспективой. Сейчас важно работать над сохранением и развитием остающихся в стране, ведь это наше будущее.

У каждого футболиста есть свои сильные качества, даже имея одну сильную сторону и на определенном уровне все остальные скиллы, у него уже есть уникальность и перспективы. Прежде всего он должен быть профессионалом своего дела, любить то, чем он занимается. Это отправная точка”.