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Организация, консультирующая ПСВ, Айнтрахт и Севилью, будет помогать развивать украинский клуб

Вторая лига

Грамотный подход к менеджменту

Организация, консультирующая ПСВ, Айнтрахт и Севилью, будет помогать развивать украинский клуб

Фото - Ревера 1908

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Второлиговая "Ревера 1908" и польский Football Development Institute объединили усилия ради успешного будущего "огненно-стальных".

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FDI общается с представителями клуба, знакомится с проектом и прописывает стратегию развития на 3, 6 и 10 лет. Руководство "стражей" отмечает, что одним из первых запросов была "профессионализация", поскольку получение сертификата и допуск во Вторую лигу – это лишь формальность.

Также консультирование включает помощь в европейской интеграции, создании концептуальной модели и миссии, развитии академии и переходе игроков в зарубежные коллективы. Ещё один важный блок сотрудничества – работа с громадой и болельщиками. В "Ревере 1908" хотят, чтобы фанаты интересовались содержанием проекта, а не результатами. В общей сложности FDI будет давать советы по десяти направлениям развития ивано-франковской команды.

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Источник:
Ревера 1908
Опубликовал: Александр Симченко
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