Вторая лига. Тростянец – Колос-2 2:0. Дебютное поражение лидера группы Б

В перенесенном матче пятого тура группы Б Второй лиги "Тростянец" принимал лидера группы "Колос-2". До этого матча коллектив из Ковалевки еще не проигрывал. Однако и "Тростянец" в последнее время радует болельщиков. В предыдущем матче подопечные Бакалова разгромили "Ворсклу-2" – 6:1.

В середине первого тайма хозяева могли дважды открывать счет. Сначала Шаповал своим ударом подал в голкипера, а после подачи с углового Лящук выбил мяч с линии ворот. Как оказалось, больше моментов до перерыва не было. Первый тайм завершился без голов.

В начале второго тайма Тишининов реализовал пенальти и вывел хозяев вперед – 0:1. Отыграться гости не смогли. Следует отметить качественную игру подопечных Бакалова, которые могли даже забивать больше. И они добились своего на 86-й минуте. Отличился опытный нападающий Сергийчук – 2:0. В итоге дебютное в сезоне поражение "Колоса-2".

Первая лига. Группа Б. Пятый тур

"Тростянец" - "Колос-2" 2:0

Голы: Тишининов (53, пен), Сергийчук (86)

"Тростянец": Дубовой, Таранушич, Мизюк, Клюс, Коваленко, Слипухин, Тишининов, Дувняк, Шаповал, Деревинский, Сергийчук

"Колос-2: Михеев, Лящук, Канаев, Басов, Турчанов, Березка, Шевчук, Недоля, Думнич, Сокол, Хруль