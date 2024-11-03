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Бывший нападающий Миная и Левого Берега может продолжить карьеру во Второй лиге

Вторая лига

Колесник оставался без клуба с середины августа

Бывший нападающий Миная и Левого Берега может продолжить карьеру во Второй лиге

Фото: ФК Минай

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Бывший нападающий "Миная" и "Левого Берега" Даниил Колесник может продолжить карьеру во Второй лиге.

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По информации источника, Даниил Колесник сейчас находится в расположении клуба Второй лиги, а именно в команде "Куликов-Белка". Отмечается, что команда из Львовской области готова предложить контракт 23-летнему нападающему, однако продолжительность контракта пока неизвестна.

Добавим, что "Куликов-Белка" - команда, которая этим летом получила профессиональный статус и дебютировала во Второй лиге сезона 2024/25. Сейчас команда занимает третье место в Группе А.

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Вторая лига Даниил Колесник
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Источник:
sportarena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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