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Бывший нападающий Миная и Левого Берега может продолжить карьеру во Второй лиге
Колесник оставался без клуба с середины августа
Фото: ФК Минай
Бывший нападающий "Миная" и "Левого Берега" Даниил Колесник может продолжить карьеру во Второй лиге.
По информации источника, Даниил Колесник сейчас находится в расположении клуба Второй лиги, а именно в команде "Куликов-Белка". Отмечается, что команда из Львовской области готова предложить контракт 23-летнему нападающему, однако продолжительность контракта пока неизвестна.
Добавим, что "Куликов-Белка" - команда, которая этим летом получила профессиональный статус и дебютировала во Второй лиге сезона 2024/25. Сейчас команда занимает третье место в Группе А.
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