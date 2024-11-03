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Бывший футболист Карпат и Металлиста может возглавить Скалу 1911
В команде планируются изменения
Фото: ФК Карпати
Стрыйская "Скала 1911" находится в поисках нового тренера. Об этом сообщает "Украинский футбол".
Журналист Дмитрий Венков отмечает, что у клуба уже есть претендент на этот пост. Наставником команды может стать бывший футболист "Карпат" и "Металлиста" Роман Гнатив.
Во вторник команде должны назначить нового тренера – тогда все и окончательно решится
Последним местом работы Гнатива были "Карпаты-2". Там он работал в прошлом сезоне.
"Скала 1911" выступает во Второй лиге Украины. В финальном матче осенней части сезона 27 октября команда из Стрыя дома проиграла ФК "Ужгород" со счетом 0:2.
В настоящее время "Скала" занимает пятое место в группе А.
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