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Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги
Ранее он тренировал юных футболистов в Одессе
Фото: ФК Чорноморець
Один из старожилов днепропетровского "Днепра" Сергей Матюхин, который сыграл в этой команде более ста матчей в элите, сменил профиль работы.
Как сообщает Sport.ua, это изменение произошло на тренерской ниве. До недавнего времени он тренировал юных футболистов в Одессе, а недавно пополнил штаб второлигового "Реала Фармы".
Незадолго до завершения осенней части нынешнего сезона 44-летний специалист стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "фармацевтов" Валентина Полтавца.
В свое время в роли игроков оба выступали в составе того же "Днепра", проведя вместе полтора года – сезон-2000/01 и первую половину сезона-2001/02.
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