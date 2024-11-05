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Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги

Вторая лига

Ранее он тренировал юных футболистов в Одессе

Экс-игрок Днепра вошел в тренерский штаб клуба Второй лиги

Фото: ФК Чорноморець

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Один из старожилов днепропетровского "Днепра" Сергей Матюхин, который сыграл в этой команде более ста матчей в элите, сменил профиль работы.

Как сообщает Sport.ua, это изменение произошло на тренерской ниве. До недавнего времени он тренировал юных футболистов в Одессе, а недавно пополнил штаб второлигового "Реала Фармы".

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Незадолго до завершения осенней части нынешнего сезона 44-летний специалист стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "фармацевтов" Валентина Полтавца.

В свое время в роли игроков оба выступали в составе того же "Днепра", проведя вместе полтора года – сезон-2000/01 и первую половину сезона-2001/02.

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Сергей Матюхин Реал Фарма (Одесса)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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