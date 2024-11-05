Игрок ФК Пробий служит в ТЦК и стал призером турнира "Ліги нескоренних" по настольному теннису

Украинский футболист Ростислав Волошинович, который сейчас выступает за второлиговый "Пробий" из Городенки, стал третьим призером турнира "Ліга нескорених" с участием военнослужащих и служащих ТЦК и СП Ивано-Франковска.

Об этом сообщает Фейсбук-страница Ивано-Франковского ТЦК и СП.

"3 место по настольному теннису занял старший солдат Ростислав Волошинович (Ивано-Франковский ОТЦК и СП)", - говорится в сообщении.

Интересно, что почетным президентом ФК "Пробий" является Владимир Ярмошук, который еще не так давно возглавлял Ивано-Франковский ТЦК, однако покинул свою должность после скандала с "Прикарпатьем", в составе которого в то время играл и Волошинович.

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Напомним, что в августе 2023 года в Ивано-Франковске разразился скандал вокруг перволигового "Прикарпатья". Следователи Государственного бюро расследования заявляли, что разоблачили фиктивную схему, при которой фейковую военную службу проходили родственники руководства города и футболисты "Прикарпатья". В ходе расследования был произведен ряд задержаний, но продолжение дело не получило.

Несколько ранее, в начале полномасштабной войны сообщалось, что футболисты и тренеры "Прикарпатья" в полном составе вошли в ряды Вооруженных сил Украины. Среди присягающих на видео и фото можно увидеть тогдашнего хавбека "Прикарпатья" Ростислава Волошиновича. В этом статусе Ростислав в комментариях в социальных сетях призвал приезжать служить в частности игрока английской Премьер-лиги Александра Зинченко.

Но нужно отдать должное Волошиновичу, который несмотря на то, что сменил команду, продолжает отдавать долг родине, служа в ТЦК, участвуя в турнирах по настольному теннису, и при этом играя за "Пробий", почетный президент которого еще не так давно был начальником Ивано-Франковского городского ТЦК.