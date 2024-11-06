Тростянец – Металлист 1925-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Тростянец" занимает 6-е место в турнирной таблице группы Б Второй лиги. В активе коллектива из Тростянца 4 победы, 5 ничьих и 2 поражения.

"Металлист 1925-2" потерпел семь поражений подряд и располагается на 10-й строчке.

Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

Вторая лига. Группа Б. 11-й тур

6 ноября 2024 год

"Тростянец" 13:00 "Металлист 1925-2"

Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ