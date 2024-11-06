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Тростянец – Металлист 1925-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига

Тростянец – Металлист 1925-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.11.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Тростянец – Металлист 1925-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Тростянець

Новина українською

"Тростянец" занимает 6-е место в турнирной таблице группы Б Второй лиги. В активе коллектива из Тростянца 4 победы, 5 ничьих и 2 поражения.

"Металлист 1925-2" потерпел семь поражений подряд и располагается на 10-й строчке.

Начало игры - в 13:00. Смотреть онлайн можно на YouTube-канале ПФЛ.

Вторая лига. Группа Б. 11-й тур
6 ноября 2024 год
"Тростянец" 13:00 "Металлист 1925-2"
Трансляция - YouTubе-канал ПФЛ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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