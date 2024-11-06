Вторая лига. Тростянец – Металлист 1925-2 1:2. Вторая в сезоне победа харьковчан

"Тростянец" встречался с "Металлистом 1925-2" в перенесенном матче 11-го тура группы Б Второй лиги. Это был последний матч второй лиги в 2024 году.

Неожиданно уже на 15-й минуте харьковчане открыли счет. После подачи Нето головой переправил мяч в сетку 16-летний нападающий Андрей Король - 0:1. Больше голов до перерыва не было. Слишком мало создали в атаке подопечные Бакалова для того, чтобы сравнять счет.

После перерыва продолжали играть первым номером номинальные хозяева, но не могли довести свои атаки до логического завершения. А вот харьковчане смогли даже увеличить свое преимущество. Мяч в свой актив записал Карпизин – 0:2. "Тростянец" усилиями Шаповала сократил отставание в счете, но на больше подопечных Бакалова не хватило - 1:2.

В итоге вторая в сезоне победа главного аутсайдера группы Б.

Вторая лига. Группа Б. 11-й тур

"Тростянец" – "Металлист 1925-2" 1:2

Голы: Шаповал (89) - Король (15), Карпизин (79)

"Тростянец": Дубовой, Таранушич, Клюс, Коваленко, Мороховец, Тишининов, Слипухин, Проданов, Сергийчук, Кошкин, Деревинский

"Металлист 1925-2": Потимков, Ткаченко, Обинайя, Засовицкий, Потапенко, Цубин, Король, Пушкуца, Нето, Панченко, Карпизин