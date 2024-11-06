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Вторая лига. Тростянец – Металлист 1925-2 1:2. Вторая в сезоне победа харьковчан
Сенсация в Киеве
Фото: ФК Тростянець
"Тростянец" встречался с "Металлистом 1925-2" в перенесенном матче 11-го тура группы Б Второй лиги. Это был последний матч второй лиги в 2024 году.
Неожиданно уже на 15-й минуте харьковчане открыли счет. После подачи Нето головой переправил мяч в сетку 16-летний нападающий Андрей Король - 0:1. Больше голов до перерыва не было. Слишком мало создали в атаке подопечные Бакалова для того, чтобы сравнять счет.
После перерыва продолжали играть первым номером номинальные хозяева, но не могли довести свои атаки до логического завершения. А вот харьковчане смогли даже увеличить свое преимущество. Мяч в свой актив записал Карпизин – 0:2. "Тростянец" усилиями Шаповала сократил отставание в счете, но на больше подопечных Бакалова не хватило - 1:2.
В итоге вторая в сезоне победа главного аутсайдера группы Б.
Вторая лига. Группа Б. 11-й тур
"Тростянец" – "Металлист 1925-2" 1:2
Голы: Шаповал (89) - Король (15), Карпизин (79)
"Тростянец": Дубовой, Таранушич, Клюс, Коваленко, Мороховец, Тишининов, Слипухин, Проданов, Сергийчук, Кошкин, Деревинский
"Металлист 1925-2": Потимков, Ткаченко, Обинайя, Засовицкий, Потапенко, Цубин, Король, Пушкуца, Нето, Панченко, Карпизин
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