  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Тростянец – Металлист 1925-2 1:2. Вторая в сезоне победа харьковчан
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Тростянец – Металлист 1925-2 1:2. Вторая в сезоне победа харьковчан

Вторая лига

Сенсация в Киеве

Вторая лига. Тростянец – Металлист 1925-2 1:2. Вторая в сезоне победа харьковчан

Фото: ФК Тростянець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тростянец" встречался с "Металлистом 1925-2" в перенесенном матче 11-го тура группы Б Второй лиги. Это был последний матч второй лиги в 2024 году.

Неожиданно уже на 15-й минуте харьковчане открыли счет. После подачи Нето головой переправил мяч в сетку 16-летний нападающий Андрей Король - 0:1. Больше голов до перерыва не было. Слишком мало создали в атаке подопечные Бакалова для того, чтобы сравнять счет.

После перерыва продолжали играть первым номером номинальные хозяева, но не могли довести свои атаки до логического завершения. А вот харьковчане смогли даже увеличить свое преимущество. Мяч в свой актив записал Карпизин – 0:2. "Тростянец" усилиями Шаповала сократил отставание в счете, но на больше подопечных Бакалова не хватило - 1:2.

В итоге вторая в сезоне победа главного аутсайдера группы Б.

Вторая лига. Группа Б. 11-й тур

"Тростянец" – "Металлист 1925-2" 1:2

Голы: Шаповал (89) - Король (15), Карпизин (79)

"Тростянец": Дубовой, Таранушич, Клюс, Коваленко, Мороховец, Тишининов, Слипухин, Проданов, Сергийчук, Кошкин, Деревинский

"Металлист 1925-2": Потимков, Ткаченко, Обинайя, Засовицкий, Потапенко, Цубин, Король, Пушкуца, Нето, Панченко, Карпизин

По теме
yellow-arrow
Тростянец – Металлист 1925-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Игрок ФК Пробий служит в ТЦК и стал призером турнира "Ліги нескоренних" по настольному теннису
yellow-arrow
Украина футбольная. Новый выпуск передачи от 05.11.2024
Вторая лига ФК Тростянец
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости