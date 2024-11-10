Ярошенко – о планах на зимний перерыв: Я понимаю, что у нас война, но это неправильно, что так запланировали календарь

Главный тренер винницкой "Нивы" Юрий Ярошенко рассказал о промежуточных итогах сезона.

Юрий Николаевич, довольны ли выступлением команды в первой части сезона?

Исходя из того, какие у нас произошли изменения в команде, то, конечно, недоволен. Хотелось бы, чтобы мы были в турнирной таблице выше. Но учитывая все нюансы в клубе и команде, то место, которое мы сейчас занимаем, - это хорошо.

Когда у команды будет отпуск?

Мы уже провели тестирование недавно, после этого ребята ушли в отпуск, это с четвертого ноября и второго декабря начнем подготовку. Будет втягивающий этап, нам позволяет время это делать. До 27 декабря в недельном цикле 2-3 раза будем собираться и подтягивать технико-тактическую подготовку.

Затем отпускаем ребят и с 20 января начинаем подготовительный этап, специально-подготовительный этап и предсоревновательный. У нас очень много времени до возобновления сезона.

Из-за низкого количества участников в группах во Второй лиге мало матчей, а "Нива" еще же не вышла на Открытый кубок ПФЛ. Как вообще собираетесь готовиться к весне за время такого длительного антракта?

У меня это впервые в тренерской карьере, что мы будем готовиться пять месяцев, а потом в течение полутора месяцев сыграем всего шесть матчей. Но это больше вопрос уже к ПФЛ, почему так (напомним, что решения принимаются голосованием самих клубов). С другой стороны, я понимаю, что у нас война, но это неправильно, что так запланировали календарь.

Собрание планируете проводить в Виннице?

Да. Для этого у нас все здесь есть. Мы в прошлом году проводили сборы здесь и спарринги здесь играли. Вы же понимаете, это происходит из-за наших финансовых возможностей, мы не можем себе позволить выехать куда-то на сборы.

Какие задачи у команды на вторую часть сезона?

Я рад за ребят, что они понимают все трудности. Если вернуться на уровень, который был 10 лет назад, то сейчас для молодых футболистов выдан карт-бланш, что они попали в команду мастеров. Поэтому, будьте добры, соответствовать тем требованиям, которые выдвигает эта лига. Будем работать и двигаться вперед.