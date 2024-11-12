Тренер Горняка-Спорт: Будем стараться вернуться в Первую лигу

Главный тренер "Горняка-Спорт" Валерий Куценко подвел итоги первой части сезона и рассказал о планах на зимний перерыв.

- Валерий Викторович, "Горняк-Спорт" завершил первую часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице Второй лиги Группы Б. Довольны ли вы этим результатом?

- Можно сказать, что провели полугодие на удовлетворительном уровне. Не хватило нас в начале сезона, но на это есть объяснение - пришло много новых футболистов, им нужно было время, чтобы сыграться. Конечно, всегда хочется большего. Мы первые три игры проиграли, но потом пошли победы, поэтому более-менее доволен первой частью сезона.

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- Когда будет отпуск и когда начнете подготовку?

- Отпуск начался после последнего матча этого года - с 26 октября. Соберемся уже 18 ноября. Это сбор будет продолжаться до четвертого декабря, потом будут выходные. Перед новогодними праздниками еще раз соберемся на десятидневный сбор.

- Сборы планируете проводить в родном городе?

- Да, будем готовиться в Горишних Плавнях.

- Есть в планах принять участие в зимнем турнире ПФЛ?

- Нет. Когда планировали новый сезон, мы предлагали сыграть в три круга, учитывая, какая ситуация в стране, но ... Поэтому руководство решило, что заявляться не будем на зимний турнир под эгидой ПФЛ, потому что большие финансовые растраты плюс переезды.

- Известно уже, кто покинул команду?

- Пока что все остаются. Все будем решать, когда соберемся после отдыха.

- Я так понимаю, такая же ситуация и относительно возможного усиления.

- Да. Это все будет решаться несколько позже. Вы же понимаете, мы взяли много новичков прошлым летом и за эти полгода кто-то сыграл больше, кто-то меньше, у кого-то были травмы. Хотим, чтобы все остались, но у нас будут контрольные матчи, будем смотреть и если кто-то не будет устраивать, будем прощаться.

- Какие задачи стоят перед командой?

- Они не менялись - побеждать в каждой игре. Будем уже по ходу сезона смотреть, если будут победы, то будем пытаться попасть в Первую лигу, - сказал Куценко.