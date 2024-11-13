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Украинский клуб заключил договор с итальянской командой
Уровень
Фото: instagram.com/fcrevera1908
ФК "Ревера 1908" подписал сотрудничество с итальянским клубом "Сампдория".
"Миссия ФК "Ревера 1908": быть точкой подключения к мировой футбольной сети.
Теперь это не просто мечта, а реальность! F. C. Revera 1908 стала на шаг ближе к звездному будущему для своих воспитанников - мы подписали договор с легендарной итальянской U. C. Sampdoria.
Договор предусматривает длительное и широкое сотрудничество между обоими клубами в области развития академии, тренерской квалификации и других сфер. Это означает, что наш футбольный клуб, наши тренеры и наши воспитанники стали еще ближе к чемпионату Италии.
Верим, что футбольные таланты края будут стоять на одном уровне с лучшими футболистами Европы и мира", - говорится в заявлении украинского клуба.
"Ревера 1908" - клуб из города Ивано-Франковск, основанный в 2020 году. В июне 2024 года клуб получил профессиональный статус и получил право для участия в соревнованиях под эгидой ПФЛ во Второй лиге.
В текущем сезоне команда занимает 7-е место в турнирной таблице Второй лиги Группы А, набрав 13 очков в 12 матчах.
"Сампдория" в настоящее время выступает в итальянской в Серии Б.
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