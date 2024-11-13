Украинский клуб заключил договор с итальянской командой

ФК "Ревера 1908" подписал сотрудничество с итальянским клубом "Сампдория".

"Миссия ФК "Ревера 1908": быть точкой подключения к мировой футбольной сети.

Теперь это не просто мечта, а реальность! F. C. Revera 1908 стала на шаг ближе к звездному будущему для своих воспитанников - мы подписали договор с легендарной итальянской U. C. Sampdoria.

Договор предусматривает длительное и широкое сотрудничество между обоими клубами в области развития академии, тренерской квалификации и других сфер. Это означает, что наш футбольный клуб, наши тренеры и наши воспитанники стали еще ближе к чемпионату Италии.

Верим, что футбольные таланты края будут стоять на одном уровне с лучшими футболистами Европы и мира", - говорится в заявлении украинского клуба.