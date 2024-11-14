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Тренер Полесья-2: У нас Макуана на удивление профессионально относился к работе
У тренера Полесья-2 с Бени не было проблем
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
Главный тренер
– К вам на перевоспитание отправляли Бенни Макуана. Какое впечатление он произвел как игрок?
– Удивительно мне давать ему оценку, ведь футболист уже показал себя на уровне УПЛ и в первом же сезоне создал себе громкое имя. Все видели, что он может демонстрировать.
У нас он провел небольшой период по совместному решению руководства клуба и тренерского штаба первой команды. Могу лишь сказать, что он не создавал нам никаких проблем и, на удивление, профессионально относился к работе. Не могу сказать, что он выкладывался на 110% и показывал что-нибудь заоблачное, но вопросов к нему не было.
– Какие его сильнейшие качества?
– Скорость, координация, способность обыгрывать. Он очень опасен на открытом пространстве. Думаю, что в тех матчах, когда Макуана выходил на поле за основу в этом сезоне, он еще был не в оптимальной форме из-за прошлогодней травмы. Он способен играть гораздо лучше.
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