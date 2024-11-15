Киевский клуб расстался с шестью игроками

ФК "Локомотив" Киев сообщил о кадровых изменениях в составе команды.

Клуб покинули Эдвард Кобак, Богдан Мельник, Даниил Сидоренко, Даниил Янюк, Владислав Блазунь и Ярослав Доброхотов.

"Футбольный клуб "Локомотив" Киев благодарит игроков за преданный труд, жажду побед и замечательные моменты на поле. С большой благодарностью прощаемся с теми, кто покинул команду в это межсезонье.

Вы оставили свой след в нашей истории, и мы всегда будем ценить ваш вклад в развитие клуба.

Мы желаем вам успехов на новых жизненных и футбольных дорогах. Всегда оставайтесь частью семьи "Локомотива", - говорится в сообщении клуба.