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Киевский клуб расстался с шестью игроками
Кадровая чистка
Фото: ФК Локомотив
ФК "Локомотив" Киев сообщил о кадровых изменениях в составе команды.
Клуб покинули Эдвард Кобак, Богдан Мельник, Даниил Сидоренко, Даниил Янюк, Владислав Блазунь и Ярослав Доброхотов.
"Футбольный клуб "Локомотив" Киев благодарит игроков за преданный труд, жажду побед и замечательные моменты на поле. С большой благодарностью прощаемся с теми, кто покинул команду в это межсезонье.
Вы оставили свой след в нашей истории, и мы всегда будем ценить ваш вклад в развитие клуба.
Мы желаем вам успехов на новых жизненных и футбольных дорогах. Всегда оставайтесь частью семьи "Локомотива", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, киевский "Локомотив" завершил первую часть сезона на 5-м месте группы Б Второй лиги.
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