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Киевский клуб расстался с шестью игроками

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Кадровая чистка

Киевский клуб расстался с шестью игроками

Фото: ФК Локомотив

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ФК "Локомотив" Киев сообщил о кадровых изменениях в составе команды.

Клуб покинули Эдвард Кобак, Богдан Мельник, Даниил Сидоренко, Даниил Янюк, Владислав Блазунь и Ярослав Доброхотов.

"Футбольный клуб "Локомотив" Киев благодарит игроков за преданный труд, жажду побед и замечательные моменты на поле. С большой благодарностью прощаемся с теми, кто покинул команду в это межсезонье.

Вы оставили свой след в нашей истории, и мы всегда будем ценить ваш вклад в развитие клуба.

Мы желаем вам успехов на новых жизненных и футбольных дорогах. Всегда оставайтесь частью семьи "Локомотива", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, киевский "Локомотив" завершил первую часть сезона на 5-м месте группы Б Второй лиги.

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Эдвард Кобак Богдан Мельник Локомотив (Киев)
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Источник:
ФК Локомотив
Опубликовал: Алина Ерофеева
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