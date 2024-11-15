Сразу шесть игроков покинули клуб Второй лиги

Киевский "Локомотив" , который выступает во Второй лиге, объявил о расторжении контрактов сразу с шестью футболистами.

Как сообщает пресс-служба, клуба, команду покинули защитники Данило Сидоренко и Владислав Блазунь, вингеры Эдвард Кобак и Данило Янюк, хавбеки Богдан Мельник и Ярослав Доброхотов.

Напомним, что осенняя часть сезона во Второй лиге уже завершилась.

"Локомотив" в турнирной таблице группы Второй лиги идет пятым, набрав 17 очков.