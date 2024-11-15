Вторая лига
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Сразу шесть игроков покинули клуб Второй лиги
Во Второй лиге началось межсезонье
instagram.com/lokomotyv.ua
Как сообщает пресс-служба, клуба, команду покинули защитники Данило Сидоренко и Владислав Блазунь, вингеры Эдвард Кобак и Данило Янюк, хавбеки Богдан Мельник и Ярослав Доброхотов.
Напомним, что осенняя часть сезона во Второй лиге уже завершилась.
"Локомотив" в турнирной таблице группы Второй лиги идет пятым, набрав 17 очков.
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Источник:Інстаграм Локомотива
Опубликовал: Михаил Черныш
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