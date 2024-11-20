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Официально: Клуб Второй лиги завершил сотрудничество с семью игроками команды
Серьезные изменения в составе команды
fctrostyanets.com
ФК "Тростянец", выступающий во Второй лиге, официально сообщил о том, что клуб завершил сотрудничество сразу с семью игроками команды.
Сообщается, что второлиговый клуб из Сумщины покинули Анатолий Клюс, Евгений Проданов, Никита Кошкин, Роман Зоря, Сергей Кохак, Семен Даценко и Павел Гавриш.
Руководство клуба и тренерский штаб ФК "Тростянец" выразил благодарность всем футболистам за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в развитие клуба, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Добавим, что "Тростянец" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице группы B Второй лиги, набрав 17 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате.
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