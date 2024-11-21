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Металлист 1925-2 не планирует привлекать Гармаша к матчам команды

Вторая лига

И еще двух игроков

Металлист 1925-2 не планирует привлекать Гармаша к матчам команды

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Металлиста 1925-2" Сергей Карпенко дал понять, что не рассчитывает на полузащитника Дениса Гармаша, а также защитников Игоря Курило и Максима Жичикова.

- Вы уже сыграли два матча на Открытом турнире ПФЛ - против "Александрии-2" (2:3) и "Ворсклы-2" (0:2). Тяжеловато самим юным ребятам справляться. Не планируете привлекать на этот турнир Дениса Гармаша, Игоря Курило или Максима Жичикова?

- Нет, не планируем.

- Они тренируются с вами?

- Да, занимаются с "Металлистом 1925-2". Мы делаем ставку на молодых футболистов, а эти игроки уже достигли многого в украинском футболе.

- А других опытных футболистов?

- Также нет, будут только молодые игроки. Если из первой команды скажут, что кто-то должен за нас сыграть, то они, конечно, сыграют за "Металлист 1925-2".

- В матче против "Александрии-2" сыграл вратарь из академии "Динамо" Даниил Моисеев

- Он пока что на просмотре, - сказал Карпенко.

Стоит отметить, что "Металлист 1925-2" занимает последнее, 10-е место в таблице Второй лиги Группы Б.

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Денис Гармаш Максим Жичиков Сергей Карпенко Игорь Курило Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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