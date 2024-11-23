Воспитанник Динамо и Шахтера находится на просмотре в клубе Второй лиги, – источник

Воспитанник академий "Динамо" и "Шахтера" полузащитник Богдан Духота проходит просмотр в ФК "Ревера 1908" (Ивано-Франковск).

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23-летний футболист оставался без клуба с 1 октября после ухода из "Чайки" (Петропавловская Борщаговка), в составе которой успел 8 раз появиться на поле.

В течение карьеры он также выступал за молодежные команды "Шахтера", "Колос-2", "Диназ" и "Буковину" (сезон 2023/24). Сыграл в рамках турниров ПФЛ 45 матчей. В группе A Второй лиги "Ревера 1908" занимает седьмое место (13 очков).