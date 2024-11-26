Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Второй лиги прекратил сотрудничество с пятью футболистами
Кадровые изменения в составе народной команды
Фото: НК Пробій
Во время межсезонья во Второй лиге один из лидеров чемпионата объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами.
На официальном сайте второлигового НК "Пробий" сообщается, что команду покинул голкипер Артем Креховецкий, защитник Виталий Пархуц и трое нападающих: Станислав Василенко, Роман Дитко и Эдуард Ключко.
Отмечается, что соглашения между игроками и клубом были прекращены по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что "Пробий" занимает вторую строчку в турнирной таблице группы A Второй лиги, набрав 26 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате.
Популярное сейчас
- Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября
- Скрипник может вернуться в УПЛ, – ТаТоТаке
- Ковальчук: Я выиграл суд. Металлист должен был выплатить большую сумму – 400 тысяч долларов
- Воспитанник Динамо и Шахтера находится на просмотре в клубе Второй лиги, – источник
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса