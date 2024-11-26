  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Один из лидеров Второй лиги прекратил сотрудничество с пятью футболистами
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Второй лиги прекратил сотрудничество с пятью футболистами

Вторая лига

Кадровые изменения в составе народной команды

Один из лидеров Второй лиги прекратил сотрудничество с пятью футболистами

Фото: НК Пробій

Новина українською

Во время межсезонья во Второй лиге один из лидеров чемпионата объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами.

На официальном сайте второлигового НК "Пробий" сообщается, что команду покинул голкипер Артем Креховецкий, защитник Виталий Пархуц и трое нападающих: Станислав Василенко, Роман Дитко и Эдуард Ключко.

Читайте такжеОфициально: Клуб Второй лиги завершил сотрудничество с семью игроками команды

Отмечается, что соглашения между игроками и клубом были прекращены по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что "Пробий" занимает вторую строчку в турнирной таблице группы A Второй лиги, набрав 26 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате.

По теме
yellow-arrow
Воспитанник Динамо и Шахтера находится на просмотре в клубе Второй лиги, – источник
yellow-arrow
Металлист 1925-2 не планирует привлекать Гармаша к матчам команды
yellow-arrow
Официально: Клуб Второй лиги завершил сотрудничество с семью игроками команды
ФК Пробий
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Пробій
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости