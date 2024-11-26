Один из лидеров Второй лиги прекратил сотрудничество с пятью футболистами

Во время межсезонья во Второй лиге один из лидеров чемпионата объявил о прекращении сотрудничества с пятью футболистами.

На официальном сайте второлигового НК "Пробий" сообщается, что команду покинул голкипер Артем Креховецкий, защитник Виталий Пархуц и трое нападающих: Станислав Василенко, Роман Дитко и Эдуард Ключко.

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Отмечается, что соглашения между игроками и клубом были прекращены по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что "Пробий" занимает вторую строчку в турнирной таблице группы A Второй лиги, набрав 26 очков после 12-ти сыгранных туров в чемпионате.