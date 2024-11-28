Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шесть аматорских клубов изъявили желание присоединиться к участникам Второй лиги в следующем сезоне
Клубы хотят получить профессиональный статус
Фото - ААФУ - www.aafu.org.ua
Сразу шесть аматорских клубов хотят заявиться во Вторую лигу на сезон 2025/26, сообщает Sport Arena.
"Атлет" (Киев)
"Rebel" (Киев)
"Днистер" (Залещики, Тернопольская область)
"Феникс" (Подмонастырь, Львовская область)
"Стандарт" (Новые Санжары, Полтавская область)
"ФК Лесное" (Киевская область)
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Согласно текущему регламенту, во Второй лиге выступают 20 клубов, которые разделены на две группы по 10 участников. Формат соревнований может быть пересмотрен, если несколько клубов, заинтересовавшихся возможностью присоединиться к числу участников, начнут следующий сезон в статусе профессиональных команд.
Также добавим, что осенняя часть сезона 2024/25 во Второй лиге завершилась. Лидерами Группы А являются "Рух-2" и "Пробий", набравшие по 26 очков, а в Группе Б на первых двух местах соответственно находятся дубли "Колоса" и "Александрии".
Популярное сейчас
- Куртуа сражался почти в одиночку. Ливерпуль — Реал Мадрид 2:0. Видео голов и обзор матча
- Катастрофа последних минут. ПСВ – Шахтер 3:2. Видео голов и обзор матча
- Вратарь Шахтёра установил рекорд в Лиге Чемпионов
- Один из лидеров Второй лиги прекратил сотрудничество с пятью футболистами
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Шахтер не впервые проиграл в Лиге чемпионов, ведя в ходе игры 2:0. Первый случай был на заре выступлений в турнире