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Шесть аматорских клубов изъявили желание присоединиться к участникам Второй лиги в следующем сезоне

Вторая лига

Клубы хотят получить профессиональный статус

Шесть аматорских клубов изъявили желание присоединиться к участникам Второй лиги в следующем сезоне

Фото - ААФУ - www.aafu.org.ua

Новина українською

Сразу шесть аматорских клубов хотят заявиться во Вторую лигу на сезон 2025/26, сообщает Sport Arena.

"Атлет" (Киев)
"Rebel" (Киев)
"Днистер" (Залещики, Тернопольская область)
"Феникс" (Подмонастырь, Львовская область)
"Стандарт" (Новые Санжары, Полтавская область)
"ФК Лесное" (Киевская область)

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Согласно текущему регламенту, во Второй лиге выступают 20 клубов, которые разделены на две группы по 10 участников. Формат соревнований может быть пересмотрен, если несколько клубов, заинтересовавшихся возможностью присоединиться к числу участников, начнут следующий сезон в статусе профессиональных команд.

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Также добавим, что осенняя часть сезона 2024/25 во Второй лиге завершилась. Лидерами Группы А являются "Рух-2" и "Пробий", набравшие по 26 очков, а в Группе Б на первых двух местах соответственно находятся дубли "Колоса" и "Александрии".

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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Андрей Журба
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