Хавбек Реверы 1908: В Украине аматорский уровень сильнее, но в Польше относятся ко всему очень профессионально

18-летний крайний полузащитник второлиговской "Реверы 1908" Максим Угринюк, на счету которого четыре гола в 11 матчах чемпионата, рассказал о том, как он играл в Польше на аматорском уровне.

– Когда началось полномасштабное вторжение, я на время остался без футбола, ведь выехал в Польшу, где работали родители. В свой день рождения 27 февраля 2022 года стоял на границе.

Там первые два месяца не занимался. Однако на работе мама случайно связалась с одним детским тренером, которому рассказала обо мне.

Этот мужчина познакомил меня с Лукашем Кучером. Когда-то на профессиональном уровне он играл за команду "Хробры" (Глогув), а теперь тренировал любительский "Ожел" из Прушице. Для меня он стал тренером-другом, очень много мне помогал. Сначала в новой команде было очень тяжело, но это понятно после такой паузы. Со временем адаптировался. Очень благодарен за помощь в возвращении к футболу. Жаль, что в июле Лукаш погиб в автокатастрофе.

– В Польше сейчас много украинцев. На низшем уровне есть даже команды, собранные исключительно из наших сограждан. Возможно, были возможности остаться играть в этой стране?

– Да, украинцы приглашали в Варшаву. Кажется, это тоже любители. Но тогда мне было хорошо в своей команде и не хотел ее покидать. А в ноябре 2022-го позвонил Юрий Богданович Шпирко, который тренировал меня в "Лицее-Виктории". Он сказал, что рассчитывает на меня, и я вернулся в Украину.

– Где сильнее аматорский уровень?

– В Украине. Но в Польше относятся ко всему очень профессионально. Вспоминается, что мне тогда было 16, и старшие ребята очень приветливо приняли и помогли расти.