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И осталось их меньше. Известно, какая команда прекратит свое существование во Второй лиге

Вторая лига

Проект не оправдал ожиданий

И осталось их меньше. Известно, какая команда прекратит свое существование во Второй лиге

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

"Ворскла-2" после завершения этого сезона может быть расформирована. Об этом сообщил телеграмм-канал "Ворскла Полтава (Vorskla Poltava) – канал для болельщиков".

По имеющейся информации, "Ворскла-2" в следующем сезоне уже не будет, поскольку этот проект не оправдал ожиданий. Одна из причин расформирования команды - неудачные выступления в лиге.

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Напомним, что "Ворскла-2" занимает девятое место в группе B Второй лиги, набрав девять очков за 12 матчей.

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Ворскла-2 (Полтава)
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Источник:
fcvorskla1955
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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