Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И осталось их меньше. Известно, какая команда прекратит свое существование во Второй лиге
Проект не оправдал ожиданий
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"Ворскла-2" после завершения этого сезона может быть расформирована. Об этом сообщил телеграмм-канал "Ворскла Полтава (Vorskla Poltava) – канал для болельщиков".
По имеющейся информации, "Ворскла-2" в следующем сезоне уже не будет, поскольку этот проект не оправдал ожиданий. Одна из причин расформирования команды - неудачные выступления в лиге.
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Напомним, что "Ворскла-2" занимает девятое место в группе B Второй лиги, набрав девять очков за 12 матчей.
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Источник:fcvorskla1955
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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