И осталось их меньше. Известно, какая команда прекратит свое существование во Второй лиге

"Ворскла-2" после завершения этого сезона может быть расформирована. Об этом сообщил телеграмм-канал "Ворскла Полтава (Vorskla Poltava) – канал для болельщиков".

По имеющейся информации, "Ворскла-2" в следующем сезоне уже не будет, поскольку этот проект не оправдал ожиданий. Одна из причин расформирования команды - неудачные выступления в лиге.

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Напомним, что "Ворскла-2" занимает девятое место в группе B Второй лиги, набрав девять очков за 12 матчей.