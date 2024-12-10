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Клуб Второй лиги попрощался с тремя игроками

Вторая лига

Минус три полузащитника

Клуб Второй лиги попрощался с тремя игроками

Фото: rubiconfc.com

Новина українською

ФК "Чернигов" прекратил сотрудничество с тремя полузащитниками. Команду покинули Богдан Лянскоронский, Андрей Макаренко и Кирилл Кривобороденко.

Соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Лянскоронский выступал за "Чернигов" с весны 2024 года. Всего 20-летний игрок провел шесть матчей в Первой лиге.

Макаренко является одним из старожилов "тигров", он выступал за команду с 2017 года. 27-летний хавбек провел 44 матча на уровне ПФЛ.

Кривобороденко выступал за команду на протяжении 11 лет, является настоящим ветераном команды. В сезоне 2022/23 он был признан лучшим игроком команды в историческом сезоне на уровне Первой лиги по версии болельщиков. 28-летний игрок провел 79 матчей и забил три гола в соревнованиях ПФЛ.

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Источник:
ФК Чернігів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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