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Клуб Второй лиги попрощался с тремя игроками
Минус три полузащитника
Фото: rubiconfc.com
ФК "Чернигов" прекратил сотрудничество с тремя полузащитниками. Команду покинули Богдан Лянскоронский, Андрей Макаренко и Кирилл Кривобороденко.
Соглашения были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Лянскоронский выступал за "Чернигов" с весны 2024 года. Всего 20-летний игрок провел шесть матчей в Первой лиге.
Макаренко является одним из старожилов "тигров", он выступал за команду с 2017 года. 27-летний хавбек провел 44 матча на уровне ПФЛ.
Кривобороденко выступал за команду на протяжении 11 лет, является настоящим ветераном команды. В сезоне 2022/23 он был признан лучшим игроком команды в историческом сезоне на уровне Первой лиги по версии болельщиков. 28-летний игрок провел 79 матчей и забил три гола в соревнованиях ПФЛ.
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