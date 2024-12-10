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"Мумию в ворота поставили", - Шуховцев вспомнил, как в 46 лет бил вратарские рекорды
Дело было во Второй лиге
Легенда украинского вратарского цеха Игорь Шуховцев вспомнил, как ему в 2016 году пришлось выходить на игру Второй лиги в составе "Балкан" в возрасте 45 лет.
"Там вообще дурдом был. Я уже тренером вратарей был, не хотел я никаких рекордов бить. Оно мне нафиг не нужно. Игра должна была быть с "Реал Фарма". Оба вратаря, Леха Паламарчук и Сергей Лукаш, заболели – температура 39+, слегли. Главный говорит: "Одевай перчатки и становись".
Валик Полтавец шутит: "Ой, блин, мумию в ворота поставим. Ты смотри, не рассыпься" Пришлось быстро заявить. В Киеве, наверное, охренели! Откуда этот некролог достали? Пришлось сыграть (1:1). Я в конце еще и спас!", - сказал Шуховцев.
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