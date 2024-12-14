Роман Локтионов: Мне понравились "двойки", которые зашли в чемпионат

Известный украинский футболист и тренер Роман Локтионов рассказал о преимуществах Второй лиги и отметил главную проблему лиги.

Роман Борисович, как вам уровень Второй лиги в сезоне 2024/25?

Мне понравились "двойки", которые зашли в чемпионат. В частности, "Александрия-2" и "Полесье-2". Они повысили уровень лиги, ведь играют структурно и демонстрируют рисунок игры. Считаю, что в этом году у нас неплохой уровень. Особенно если оценивать футбол первых четырех команд в таблице каждой из групп. У них нет вот этого "бей-беги", там прослеживались очень неплохие тактические моменты.

Отмечу также и "Колос-2", где собраны хорошие и опытные футболисты (Сергей Шевчук, Алексей Дитятьев, Игорь Харатин). Там тоже довольно хорошее качество футбола.

В последние годы некоторые клубы, например "Карпаты" и "ЛНЗ", быстро проходят эту ступень футбола. Другие - держатся долго. Не нарушает ли это баланс между бедными и богатыми? И не вредит ли развитию лиги?

Честно говоря, всегда очень важна финансовая составляющая клубов. К сожалению, в Украине пока достаточно случаев, когда клубы любителей финансируют очень неплохо, а вот с командами Второй лиги - есть разница. Поэтому, конечно, молодой игрок для собственного развития выберет профессиональную лигу. А вот те, кто является уже более опытным игроком - идут туда, где платят.

Во Второй лиге команды с хорошим финансированием можно пересчитать по пальцам одной руки. И здесь возникает разница, при которой много хороших футболистов играет в чемпионате любителей. В этом и проблема.

А почему людям может быть интереснее спонсировать чемпионат Украины среди любителей или области, а не Вторую лигу?

На этот вопрос трудно ответить. Скажу, что когда я завершал выступления, делал это в "ЛНЗ" (сезон 2019/20) на любительском уровне, и там финансирование было очень неплохим, как для любителей. Президент клуба Андрей Полтавец проводил экскурсию по мощностям своего завода и я спросил: "А почему вы не хотите в профессионалы?".

Он сказал: "Мы движемся поэтапно". Со временем они действительно дошли до такого уровня, что могут финансировать команду Премьер-лиги и выстраивать инфраструктуру.

Поэтому кто-то может через любительский уровень готовиться в профессионалы, а у кого-то другого может быть задача быть только в любителях. Пример - "Олимпия" (Савинцы). Они имеют неплохую финансовую составляющую, но почему-то пока находятся в ААФУ. Это очень зависит от философии руководства.

Кстати, вы в положительном ключе отметили "двойки". А в чем клубы УПЛ видят преимущество Второй лиги над чемпионатом Украины U-19?

Я с этой темой столкнулся, работая в "Кремне" (на разных должностях в 2019-2023 гг.). У нас была первая команда и детская академия. Было видно, что между U-19 и Первой лигой - большая пропасть. Футболисту, который выступал в ДЮФЛ, было очень рано находиться в профессиональном футболе.

Да, были определенные бриллианты, которых мы подпускали к первой команде, но они не играли. А нужно же играть. Поэтому, по моему мнению, то, что сейчас сделали... Вторая лига точно лучше, чем U-21, и хорошо также, что еще есть U-19. Выстраивается очень хорошая вертикаль, когда игрок переходит из ДЮФЛ в U-19 и играет и развивается. Затем есть вот эта пропасть в Первую лигу.

Но у молодежи есть Вторая лига и там они играют с "мужиками", с которыми чувствуют более высокую скорость игры, единоборства. Когда я был в Кремне, там как раз сделали "двойку" и первые полгода юношам было очень трудно со взрослыми, мы играли в Первой лиге чемпионата Полтавской области, но потом пошел очень солидный прогресс. Они выросли, начали лучше и быстрее между собой взаимодействовать, ведь понимали, что можно и по ногам получить. Кстати, недаром в Англии есть еще и чемпионат U-23. Не все же могут в 16 лет играть за национальную сборную как Ямал. Это делают только гении.

Роман Локтионов добавляет, что это хороший способ, чтобы довести игрока до основной команды и даже сэкономить, а возможно и заработать немало денег:

Все зависит от руководства, имеет ли оно возможность содержать такие команды. Но вот в "Рухе", "Полесье", "Александрии" есть эта система. И я считаю, что это супер. Клуб же может выращивать своего игрока, а не брать где-то со стороны или покупать за большие деньги.