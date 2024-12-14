Бывший тренер Кудровки назвал кто сильнейшей командой во Второй лиге

Бывший тренер "Кудривки" Роман Локтионов поделился своим мнением относительно лучшего клуба по итогам осенней части.

Кто является сильнейшей командой?

Это показывает турнирная таблица, однако сейчас многие команды ставят именно на результат. Я вижу футбол немного с другой стороны. Если говорить по игре, то структурно и тактически мне очень импонируют именно ФК "Александрия-2" и ФК "Чернигов". Там видно рисунок и то, что это поставленная тренером игра.

Отметить могу тоже и "Колос-2". Там очень опытные футболисты, и это отражается на турнирной таблице. Также импонирует и "Горняк-Спорт", который я знаю изнутри. Считаю, что Валерий Куценко выжимает из этой команды максимум и сегодня показывает неплохой результат.

Можно также отметить "Рух-2", "Тростянец", "Локомотив-2". Но все покажет весенняя часть, которая обещает быть интересной.

В Группе Б осеннюю часть выиграл "Колос-2". Кроме опыта исполнителей, в чем секрет этой команды?

Следил за этой командой еще со времен того, как они были "Штурмом" (Иванков), а я работал в "Кудривке". Да, они имеют опытных футболистов, однако хорошо знаю и их тренера Владимира Бондаренко.

Он очень требователен. Нет такого, что он просто собрал хороших футболистов и они дали результат. Организация и требования дали свои плоды.