В матче с Шахтером за Полесье дебютировал воспитанник ФК Ужгород. Президент закарпатцев рассказал о клубной стратегии

Президент второлигового ФК "Ужгород" Рудольф Балажинец в эксклюзивном интервью для UA-Футбол подвел итоги выступлений своей команды в первой части сезона 2024/25 и поделился планами на будущее. В частности, Рудольф Балажинец вспомнил и о Ярославе Карамане, который дебютировал за основную команду "Полесья" в матче с "Шахтером". Караман начинал свой путь в профессиональном футболе в структуре "Миная", но впоследствии оказался в "Ужгороде" и уже оттуда перешел в "Полесье".

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- Первая часть дебютного для вашей команды сезона Второй лиги позади. Довольны?

- На самом деле, есть свои плюсы и минусы. Чем-то доволен, чем-то не совсем. Если говорить конкретно, то шестое место – это немного не то, чего мы заслужили, могли быть значительно выше. Однако результат для нашей команде не стоит на первом месте. Нам удается собирать мощный коллектив, строим структуру клуба и развиваем наших молодых игроков. Этой работой в течение первых месяцев мы вполне довольны.

- В этом сезоне осталось сыграть шесть матчей. Какие ожидания?

- Имеем очень большую паузу между частями сезона, проводим очень длинную подготовку. Спарринги, тренировочные сборы, на которых тренерский штаб сможет экспериментировать, задействовать всех футболистов и игроков на просмотре, которых у нас будет немало. А потом постараемся получать как можно лучшие результаты в оставшихся матчах.

- Уже есть первые плоды клубной идеи – давать ребятам путь в большой футбол. Чувствуете спрос на ваших футболистов?

- Да, конечно. Нам удалось продать Ярослава Карамана в житомирское "Полесье" и это только начало. Немалое количество наших молодых игроков уже сейчас демонстрирует солидную игру во Второй лиге. Прежде всего, многое зависит от них самих, но мы, как клуб стараемся делать все, что в наших силах.

- В общем, устраивает ли вас то, как развивается клуб?

- Вполне. Мы понимаем, что на все нужно время. К клубу есть интерес со стороны болельщиков, будут приезжать новые футболисты. Нам удалось сделать бренд более узнаваемым, подтянуть партнеров. Это все большая работа, и главное, что это только начало.

- Полгода назад, когда запускалась команда, вы рассказывали о мощных американских инвесторах клуба. Их поддержка все такая же сильная?

- Да, однозначно. Мы очень благодарны им за их помощь и заинтересованность. Это люди, которые по-настоящему за нас болеют и инвестируют. Нас ждет долгий путь, полный общими победами и амбициозными начинаниями, идей есть немало.

- Возможно, готовы поделиться ими?

- Прежде всего, возможно уже в ближайшее время начнем заниматься развитием детского футбола, в планах есть построение академии. Верю, что можем это сделать и вывести наш проект на более высокий уровень.