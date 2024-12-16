По десятибальной шкале. Главный тренер Руха-2 подвел итоги осенней части сезона

Главный тренер второлиговского "Руха-2" Иван Федык подвел итоги осенней части сезона и поделился планами на зимнее межсезонье.

– Иван Зинонович, как оцените первую часть сезона для "Руха-2"?

– Можно сказать, что мы неплохо выступили, многие игроки шагнули вперед, также мы демонстрировали неплохой футбол, но все же есть над чем много работать. Если оценивать десятибалльной шкалой, где-то 7. Для нас очень важно, что наши игроки дебютируют за основу "Руха". Как Костя Квас в матче 16-го тура УПЛ против "Полесья".

– Почему команда тяжело вошла в чемпионат (два поражения и ничья)?

– В начале формировалась почти новая команда, как и коллектив. Некоторые футболисты впервые попробовали себя в профессиональном футболе (до этого выступали только за юношеские команды). Многие футболисты проводили подготовку с основной командой за рубежом, им тоже потребовалось время, чтобы наладить взаимопонимание с партнерами.

Трудные два выезда в Закарпатье. Здесь все в комплексе. Но была уверенность, что игра наладится, у нас ведь умные футболисты. Знают, как мы хотим, чтобы играла команда.

– Уже известно, когда команды выйдет из отпуска?

– Да, мы начнем тренировку 20 января. До этого ребята будут работать еще индивидуально, чтобы подойти в форме к сборам.

– Где будет проходить сбор?

– Мы будем готовиться на нашей базе во Львове.

– Какие задачи на вторую часть сезона? Руководство не против повышения в классе?

– Мы не говорили ни о каких задачах. Для меня лично важно качество игры и развитие футболистов. Конечно, игрокам нравится побеждать в чемпионате. К этому мы будем стремиться и во второй части сезона.