"Это реклама для нас". В клубе Второй лиги оценили дебют своего воспитанника за Полесье

Стратегический директор ФК "Ужгород" Феликс Ардельянов в эксклюзивном интервью для UA-Футбол рассказал о принципах работы с юными футболистами, критериях поиска игроков и ценностях клуба.

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- Недавно в украинской Премьер-лиге дебютировал Ярослав Караман, который еще этот сезон начинал в составе вашего клуба во Второй лиге. Ожидали от него такого прогресса за три месяца?

- Стоит сказать, что для меня дебют Ярослава не стал неожиданностью. Это было лишь вопросом времени. Я продолжаю следить за выступлениями Славика, пытался просматривать все матчи "Полесья-2" с его участием. Эта команда демонстрирует очень классный, современный футбол и Караману удалось за это время значительно спрогрессировать. Я был уверен, что он заслужит свой шанс в первой команде. Для меня важно, чтобы футболисты, которых мы выпускаем – прогрессировали, это также своеобразная реклама для нас, как клуба, поэтому очень за него рад. Мы верим в него.

- Есть ли в составе "Ужгорода" сейчас те, которые готовятся идти "стопами Карамана"?

- Классное качество Ярослава – работоспособность, в нашем клубе это очень ценят. Уверен – уже сегодня у нас есть 4-5 футболистов с потенциалом уровня УПЛ. Однозначно, этот список будет постепенно пополняться, работаем над этим.

- Почему ваш клуб будет привлекательным для потенциальных молодых новичков?

- "Ужгород" – это классный "плацдарм" для молодых футболистов. Так, как бережно наш тренерский штаб относится к футболистам (улыбается)... Такого подхода немного где увидишь. К тому же, мы клуб с ценностями. Кроме футбольных качеств – воспитываем еще и человеческие. На этом также делается большой акцент, в чем большая заслуга президента Рудольфа. Ментальная работа с молодыми футболистами является очень важным элементом. Я тоже не закрываюсь, стараюсь быть постоянно в диалоге с ребятами. Важно понимать, что у них происходит не только на поле, но и в голове.

- А возможно ли что уже этой зимой кто-то из ваших молодых игроков пойдет на повышение: УПЛ, возможно, иностранные чемпионаты?

- Посмотрим-посмотрим (улыбается).