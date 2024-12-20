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Игроки и тренеры Руха-2 несколько месяцев не получают зарплату
Команда лидирует в своей группе Второй лиги
fcrukh.com
Молодежная команда "Руха", "
Как сообщает Sport.ua задолженность по зарплате футболистов и тренеров "Руха-2" составляет четыре месяца. Также непонятно, будут ли осуществлены хоть какие- то выплаты в этом году.
"Рух-2" первым среди команд ПФЛ собирается вернуться из отпуска - 20 января 2025 года и серьезно настроен побороться за повышение в классе. На период сборов у команды запланировано проведение около 20 спаррингов. Кроме того, не исключено, что несколько ведущих игроков "Руха-2" будут тренироваться с основной командой на зарубежном сборе.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух-2" лидирует в группе "А", набрав 26 очков.
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