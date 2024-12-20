  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Игроки и тренеры Руха-2 несколько месяцев не получают зарплату
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки и тренеры Руха-2 несколько месяцев не получают зарплату

Вторая лига
Обновлено

Команда лидирует в своей группе Второй лиги

Игроки и тренеры Руха-2 несколько месяцев не получают зарплату

fcrukh.com

Новина українською

Молодежная команда "Руха", "Рух-2", который выступает во Второй лиге, уже несколько месяцев не получает зарплату.

Как сообщает Sport.ua задолженность по зарплате футболистов и тренеров "Руха-2" составляет четыре месяца. Также непонятно, будут ли осуществлены хоть какие- то выплаты в этом году.

"Рух-2" первым среди команд ПФЛ собирается вернуться из отпуска - 20 января 2025 года и серьезно настроен побороться за повышение в классе. На период сборов у команды запланировано проведение около 20 спаррингов. Кроме того, не исключено, что несколько ведущих игроков "Руха-2" будут тренироваться с основной командой на зарубежном сборе.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух-2" лидирует в группе "А", набрав 26 очков.

По теме
yellow-arrow
"Это реклама для нас". В клубе Второй лиги оценили дебют своего воспитанника за Полесье
yellow-arrow
По десятибальной шкале. Главный тренер Руха-2 подвел итоги осенней части сезона
yellow-arrow
В матче с Шахтером за Полесье дебютировал воспитанник ФК Ужгород. Президент закарпатцев рассказал о клубной стратегии
Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости