Игроки и тренеры Руха-2 несколько месяцев не получают зарплату

Молодежная команда "Руха", " Рух-2 ", который выступает во Второй лиге, уже несколько месяцев не получает зарплату.

Как сообщает Sport.ua задолженность по зарплате футболистов и тренеров "Руха-2" составляет четыре месяца. Также непонятно, будут ли осуществлены хоть какие- то выплаты в этом году.

"Рух-2" первым среди команд ПФЛ собирается вернуться из отпуска - 20 января 2025 года и серьезно настроен побороться за повышение в классе. На период сборов у команды запланировано проведение около 20 спаррингов. Кроме того, не исключено, что несколько ведущих игроков "Руха-2" будут тренироваться с основной командой на зарубежном сборе.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Рух-2" лидирует в группе "А", набрав 26 очков.