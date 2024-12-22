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Один защитник и два полузащитника присоединятся к Куликам-Белку
Николай Квасный, Даниил Волков и Эдвард Кобак
Фото: doa.in.ua/ Автор - Олег Дубина
"Куликов-Белка" подписал трех игроков, а именно защитника Николая Квасного и полузащитников Даниила Волкова и Эдварда Кобака.
По информации официального сайта "Куликов-Белка", к команде присоединился 29-летний Николай Квасный, последним клубом которого был "Агробизнес". Также 22-летний Даниил Волков, полузащитник, кроме выступлений в молодежных составах "Волыни" и "Руха", имеет опыт выступлений во второй и первой лигах за "Мункач" Мукачево и "Агробизнес", из которого и перешел в новую команду. Еще одним новичком стал 22-летний Эдвард Кобак, который является воспитанником "Шахтера".
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На сколько лет подписаны контракты первых зимних новичков "Куликов-Белка" пока неизвестно.
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