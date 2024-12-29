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Главный тренер Полесья-2: Относительно результатов и качества игры, то все было неоднозначным

Вторая лига
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Рассказал, доволен ли он итогами

Главный тренер Полесья-2: Относительно результатов и качества игры, то все было неоднозначным

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья-2" Кишан Шиль подвел итоги первой части сезона во Второй лиге.

Очень важно, что после финиша осенней части сезона во Второй лиге, еще двое игроков, которые начинали с "Полесьем-2", получили возможность выступить за основу, да еще и в старте. Речь о Венделле и Ярославе Карамане. Ранее из наших футболистов также в первой команде дебютировали Борель Томандзото и Жерри Йока. Были и еще ребята, которые более-менее регулярно попадали в заявку основы. Думаю, эти факты могут дать лучшую оценку, насколько удачной для нас была первая часть кампании.

То, что за "Полесье" в УПЛ уже дебютируют, в частности, игроки 2006 года рождения, положительно влияет на других молодых футболистов. Они видят, что их работу все замечают. Хотелось бы, конечно, чтобы молодых ребят на самом высоком уровне дебютировало еще больше.

Какие задачи вы ставили перед собой, и довольны ли итогами?

Поставленную задачу мы выполнили, ведь получили очень много информации относительно игроков, которые у нас были, а также потенциальных новичков из U-19, которые получили возможность показать себя.

Относительно результатов и качества игры, то все было неоднозначным. Некоторые матчи нам удались неплохо, но нужно признавать, что среднее качество наших действий было ниже, чем в официальных встречах. В принципе, это нормально, потому что мы играли очень разными составами.

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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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