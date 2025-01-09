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Клуб Второй лиги покинуло одиннадцать футболистов

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Кадровая революция в Одессе

Клуб Второй лиги покинуло одиннадцать футболистов

фото - ФК Реал Фарма

Новина українською

Одним из считанных коллективов низших лиг, которые приступают к подготовке к весенней части сезона еще в декабре, является одесский "Реал Фарма". Еще в середине первого месяца зимы, когда главная команда Одессы, "Черноморец", завершала осенний этап чемпионата, "фармацевты" стартовали в розыгрыше Зимнего кубка города. С тех пор младшие по рангу представители одесского футбола из нынешней когорты профессиональных клубов сыграли три матча. В первом из них победили "Хаджибей" – 4:1, а во втором уступили "Малиновску" – 1:2. После этого в процессе подготовки был небольшой тайм-аут, связанный с празднованием Рождества и Нового года. Следующий поединок в рамках Зимнего кубка Одессы "Реал Фарму" ждет 11 января – в этот день соперником будет "Южная Пальмира" НГУ.

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Как сообщили корреспонденту UA-Футбол во втором по рангу одесском клубе, в декабрьском цикле подготовки с футболистами работали и.о. главного тренера Валентин Полтавец и его помощник Сергей Матюхин.

На сегодняшний день "Реал Фарму" покинула большая группа футболистов. Их одиннадцать: защитники Никита Ладыка, Валерий Гайваненко, Андрей Меленчук, Артем Мовчанюк, Артем Андрица, полузащитники Константин Пархоменко, Вадим Гранчар, Евгений Варбан, Андрей Вареник, Марк Шилов и нападающий Сергей Барсуков.

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Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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