Экс-форвард Александрии может продолжить карьеру во Второй лиге

Форвард Андрей Новиков, у которого завершился контракт с "Диназом", скорее всего, продолжит выступления во Второй лиге.

Согласно данным источника, 25-летний исполнитель близок к переходу в "Чернигов". Стороны уже согласовали детали будущего контракта.

В нынешнем сезоне Первой лиги Новиков сыграл 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает нападающего в 100 тысяч евро.

Ранее Новиков играл за "Зарю-2", "Волынь-2", "Александрию", ЛНЗ и датский "Эсбьерг".