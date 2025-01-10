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Экс-форвард Александрии может продолжить карьеру во Второй лиге
Андрей Новиков может перейти в "Чернигов"
ФК Александрия
Форвард Андрей Новиков, у которого завершился контракт с "Диназом", скорее всего, продолжит выступления во Второй лиге.
Согласно данным источника, 25-летний исполнитель близок к переходу в "Чернигов". Стороны уже согласовали детали будущего контракта.
В нынешнем сезоне Первой лиги Новиков сыграл 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает нападающего в 100 тысяч евро.
Ранее Новиков играл за "Зарю-2", "Волынь-2", "Александрию", ЛНЗ и датский "Эсбьерг".
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Источник:Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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