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Клуб Второй лиги подписал игрока с опытом УПЛ

Вторая лига

Егор Картушов обосновался в Чернигове

Клуб Второй лиги подписал игрока с опытом УПЛ

facebook.com/fc.chernigiv

Новина українською

"Чернигов" из Второй лиги официально объявил о трансфере 34-летнего Егора Картушова.

В своей новой команде футболист будет выступать под 12-м номером.

Информация о контракте игрока с клубом пока не разглашается.

"Очень рады присоединиться к ФК "Чернигов". Эмоции только положительные, хочется поскорее начать подготовку к чемпионату. Когда играл за Десну, подумать, что я могу еще играть за другой клуб в городе было тяжело, но футбольная жизнь непредсказуема, поэтому рад, что стал игроком ФК Чернигов. Город заслуживает профессионального футбола.

Главный тренер Валерий Анатольевич Черный позвонил, мы переговорили, он со своей стороны проявил инициативу пригласить меня в команду. Я был рад, много времени на раздумья не понадобилось, мы обо всем договорились.

На самом деле я следил за футболом в Чернигове, приходил на матч ФК "Чернигов" с "Металлистом-1925 2" (8:2 – прим.), команда очень хорошо выглядела, от этого и был положительный результат. Клуб развивается, это самое главное. Знаю, что у команды есть задачи, поставленные цели, поэтому будем их выполнять, коллектив очень конкурентоспособен.

Очень хочется, чтобы болельщики поддерживали команду, были с нами от начала до конца единым целым. Чернигов любит футбол, в этом я уверен", – сказал Картушов.

Напомним, что последней командой игрока стал перволиговый "Диназ". До этого Егор представлял цвета таких клубов: "Заря", "Ильичевец", "Десна", "Металлист" и "Карпаты".

"Чернигов" занимает третье место в турнирной таблице группы Б во Второй лиге.

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Егор Картушов ФК Чернигов
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Источник:
ФК Чернігів
Опубликовал: Михаил Черныш
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