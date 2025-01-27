Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекордсмен из Второй лиги продолжит свои выступления среди профессионалов
Подготовка Реала Фармы - в разгаре
Фото - ФК Реал Фарма / Автор невідомий
Подготовка одесского "Реала Фармы" к весенней части сезона-2024/25, которая началась еще в декабре, набирает ход. В этом году подопечные Валентина Полтавца, заменившего Андрея Пархоменко на посту рулевого команды, сыграли уже три матча: два из них состоялись в рамках Зимнего Кубка Одессы, а еще один был обычным спаррингом. "Реал Фарма" в кубковом розыгрыше уступил команде "Южная Пальмира НГУ" - 0:1 и взял верх над "Пальмирой" (U-17) - 2:0, а в спарринге с "Черноморцем" (U-19), который проходил на клубной базе соперника, "фармацевты" выиграли со счетом 3:0.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересно, что в поединке с "Пальмирой" (U-17) один из мячей забил играющий президент клуба Николай Лиховидов. Неувядающий ветеран второлиговой одесской команды накануне отметил свое 59-летие, однако завершать активные выступления на профессиональном уровне не собирается.
Еще ранее в интервью корреспонденту UA-Футбол Лиховидов заявил, что планирует играть до 65-ти лет. Похоже, кандидат в Книгу Гиннеса намерен еще не раз обновлять свои рекордные показатели.
Популярное сейчас
- Очередной гол Довбика, Барселона забила семь голов, поражение Жироны с Цыганковым. Главные новости за 26 января
- Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?
- Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико
- Сопко: Педриньо против Бреста сделал столько черновой работы, сколько Бондаренко не делал за весь чемпионат
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Комментарии 1