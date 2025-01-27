Рекордсмен из Второй лиги продолжит свои выступления среди профессионалов

Подготовка одесского "Реала Фармы" к весенней части сезона-2024/25, которая началась еще в декабре, набирает ход. В этом году подопечные Валентина Полтавца, заменившего Андрея Пархоменко на посту рулевого команды, сыграли уже три матча: два из них состоялись в рамках Зимнего Кубка Одессы, а еще один был обычным спаррингом. "Реал Фарма" в кубковом розыгрыше уступил команде "Южная Пальмира НГУ" - 0:1 и взял верх над "Пальмирой" (U-17) - 2:0, а в спарринге с "Черноморцем" (U-19), который проходил на клубной базе соперника, "фармацевты" выиграли со счетом 3:0.

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Интересно, что в поединке с "Пальмирой" (U-17) один из мячей забил играющий президент клуба Николай Лиховидов. Неувядающий ветеран второлиговой одесской команды накануне отметил свое 59-летие, однако завершать активные выступления на профессиональном уровне не собирается.

Еще ранее в интервью корреспонденту UA-Футбол Лиховидов заявил, что планирует играть до 65-ти лет. Похоже, кандидат в Книгу Гиннеса намерен еще не раз обновлять свои рекордные показатели.