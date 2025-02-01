Кадровая революция в Реал Фарме, смена тренера в Скале 1911. Как провели клубы Второй лиги январь

Рассказываем все интересные новости января из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить. Напомним, что вторая часть сезона должна начаться в апреле, поэтому в этом сезоне пауза в третьем по рангу дивизионе украинского футбола существенная.

ГРУППА А

"Рух-2"

В середине января футболисты львовской команды вернулись из отпуска. Команда будет комбинировать одноразовые и двукратные тренировки и играть товарищеские матчи. "Рух-2" проведет ряд спаррингов. Среди соперников стоит отметить "Викторию", "Буковину", "Металлист 1925". Также команда примет участие в Мемориале Юста-2025. Часть игроков "Руха-2" отправилась на сборы в Словению с первой командой. Тренерский штаб будет просматривать игроков из Академии и сможет расширить свою обойму на вторую часть сезона. По словам Ивана Федика, "Рух-2" должен развивать игроков и главной задачей является демонстрация качественной игры. Финансовая ситуация не самая лучшая, ведь задержка по зарплате уже составляет 4 месяца.

"Пробий"

Процесс селекции начался сразу после завершения осенней части сезона. Основной упор будет сделан на молодежь или на свободных агентов. Также известно, что "Пробий" покинули пять игроков. Это вратарь Артем Креховецкий, защитник Виталий Пархуц, нападающие Станислав Василенко и Роман Дитко, а также Эдуард Клочко. Тренерский штаб решил, что подготовка у команды начнется в середине февраля. Всего запланировано три тренировочных сбора (два в Ивано-Франковске, а заключительный - в Городенке). Среди спаррингов отметим матчи с "Нивой", "Скалой 1911", "Подольем" и "Буковиной".

"Куликов-Билка"

Один из лидеров группы А уже успел существенно усилиться. Новичками команды стали Дударенко, Квасный, Волков, Пентелейчук, Кобак, Равлык, Кос. Также известно, что покинули команду Пилипчук, Байрук, Грось, Илюхин, Иваночко, Репета, Рожко, Иванченко, Шарабура. Тренерский штаб уже определился с соперниками на контрольных матчах. Среди соперников пять представителей Первой лиги, два коллектива Второй лиги, а также две любительские команды. Команда выходит из отпуска 5 февраля. 6-7 февраля будет проведен углубленный медосмотр, после чего начнется первый сбор.

"Полесье-2"

В первых числах февраля команда приступит к подготовке ко второй части сезона на базе под Житомиром. "Полесье-2" на три недели поедет на сбор в Ужгород. Спарринги запланированы преимущественно с представителями Первой лиги. По словам главного тренера, существенных кадровых изменений в это межсезонье не будет. Известно, что к "Полесью-2" уже присоединились Гильерме, Эсоно и Кострица.

"Скала 1911"

Известно, что до конца января футболисты были в отпуске. Игроки "Скалы 1911" должны в начале февраля начать подготовку ко второй части сезона. Главный тренер команды Степан Матвеев присоединился к ЛНЗ. Будет готовить "Скалу 1911" к весенней части сезона 51-летний Роман Гнатив. О планах подготовки и о новичках пока не сообщалось.

"Ужгород"

В ноябре "Ужгород" уже провел полноценный тренировочный сбор. Дали возможность сыграть игрокам, менее задействованным в чемпионате, а также потенциальным новичкам. В конце января команда начала основную часть подготовки ко второй части сезона. По словам главного тренера Яромира Лободы, в "Ужгороде" следует ожидать новичков во время межсезонья, ведь это важно для конкуренции. Важно точечно усилить проблемные позиции: не хватает опции в центр защиты, возможно, в атаке. Владислав Коммуницкий проведет вторую часть чемпионата в составе "Реал Фармы" на правах аренды. В феврале "Ужгород" сыграет сразу семь спаррингов. Среди соперников стоит отметить "Ингулец", "Прикарпатье" и "Металлист 1925".

"Ревера 1908"

Известно, что во время зимнего межсезонья команду уже покинули Швец, Беззуб, Данилюк, Дебелко. О новичках клуб еще не сообщал, но основной акцент будет сделан на молодежь. Напомним, что первую часть сезона "Ревера 1908 года" завершила на седьмом месте в группе А.

"Самбор-Нива-2"

Клуб в это зимнее межсезонье уже успел потерять двух игроков. Команду покинули голкипер Егор Коломиец, а также защитник Василий Танчак. Василий в первой части сезона сыграл 359 минут за "Самбор-Ниву-2". О планах на это межсезонье пока ничего не известно.

СК "Ольховцы"

После завершения первой части сезона были разговоры о том, что руководство клуба может уволить главного тренера Алексею Зорина. Однако, по словам президента клуба Михаил Цырика, тренер будет дальше работать с командой. Также Цырик отметил, что существенных кадровых изменений не будет, но 3-5 новичков можно ожидать. "Ольховцы" не собираются проводить "чистку" состава перед второй частью сезона.

"Реал Фарма"

В тренерском штабе "Реал Фармы" произошли изменения. Сергей Матюхин стал ассистентом исполняющего обязанности главного тренера "фармацевтов" Валентина Полтавца. Также известно, что одесситов уже покинули одиннадцать игроков. Это защитники Никита Ладыка, Валерий Гайваненко, Андрей Меленчук, Артем Мовчанюк, Артем Андрица, полузащитники Константин Пархоменко, Вадим Гранчар, Евгений Варбан, Андрей Вареник, Марк Шилов и нападающий Сергей Барсуков. Подготовка ко второй части сезона началась еще в декабре. "Реал Фарма" в Кубке Одессы уступила команде "Южная Пальмира НГУ" - 0:1 и взяла верх над "Пальмирой" (U-17) - 2:0, а в спарринге с "Черноморцем" (U-19), который проходил на клубной базе соперника "фармацевты" выиграли со счетом 3:0. 59-летний Николай Лиховидов завершать активные выступления на профессиональном уровне не намерен.

ГРУППА Б

"Колос-2"

Коллектив из Ковалевки принимает участие в Мемориале Макарова. Подопечные Владимира Бондаренко в группе А уже успели сыграть четыре матча и занимают первое место (3 победы и 1 ничья). Следует отметить, что на этом турнире за команду играл 35-летний Андрей Богданов. Также известно, что "Колос-2" покинули полузащитник Харатин и нападающий Бондарь. Среди новичков стоит отметить нападающего Даниила Колесника.

"Александрия-2"

Пока новостей из расположения клуба не поступало. Напомним, что первую часть сезона подопечные Виктора Бицюры завершили на втором месте в группе Б. "Александрию-2" можно считать открытием осенней части сезона.

"Чернигов"

Клуб активно работает на трансферном рынке. Известно, что покинули команду Макаренко, Лянскоронский, Кривобороденко. Присоединились к "Чернигову" Картушов, Кулик, Шалфеев, Новиков. Это существенное усиление, которое, безусловно, поможет команде во второй части сезона. Тренерский штаб запланировал начало сборов на середину февраля. Начнется подготовка в Чернигове, а затем планируется проведение сборов в Киевской области. Клуб ставит перед собой задачу возвратиться в Первую лигу.

"Горняк-Спорт"

У команды из Горишних Плавней подготовка уже в разгаре. Подопечные Куценко успели сыграть контрольный матч против запорожского "Металлурга" – 1:0. Победу принес Артем Онищенко, реализовавший одиннадцатиметровый. Также "Горняк-Спорт" примет участие в зимнем чемпионате Полтавщины.

Все подготовительные сборы будут проходить в родном городе. Следует отметить, что команда начала подготовку еще 18 ноября. Сбор продлился до 4 декабря. Перед Новым Годом "Горняк-Спорт" также собрался на сбор. О кадровых изменениях пока не сообщалось.

"Локомотив"

Футболисты киевского клуба начали основную часть подготовки в середине января. В феврале тернерский штаб запланировал два подготовительных цикла по одной неделе. В марте "Локомотив" планирует поехать на сборы в Закарпатье. По возвращению команда будет готовиться в Киеве к первому официальному матчу против "Чернигова". По словам главного тренера Вадима Лазоренко, "Локомотив" зимой планирует подписать 4-5 новичков. Известно, что покинули команду Кратов, Янюк, Кобак, Сидоренко, Блазунь, Доброхотов, Мельник. Это значительные потери, ведь эти футболисты были лидерами "Локомотива" в первой части сезона.

"Тростянец"

Игроки вышли из отпуска в середине января. Сбор начался со встречи с мэром Юрием Бовой. Обсудили цели, планы и задания на весеннюю часть чемпионата. Первый этап подготовки продлился до 27 января. В общей сложности тренерский штаб запланировал три зимних сбора. Новым ассистентом Юрия Бакалова стал 60-летний Александр Кирилюк, известный прежде всего за работой в "Черкасах". До недавнего времени он тренировал ЛУЗ (U-19).

В контрольном матче "Тростянец" сыграл вничью с ФК "Харьков" – 1:1. Покинули команду Гавриш, Даценко, Заря, Клюс, Козак, Кошкин, Проданов.

"Чайка"

Существенные изменения произошли по завершению первой части сезона. Известно, что покинули команду Духота, Шморгун, А.Сычевский, Теплюк, Хобта, Шакун, Гарнага. Присоединились к "Чайке" Бондарчук, Пастернак. Подопечные Луценко принимают участие в Мемориале Макарова. В своей группе "Чайка" занимает третье место после четырех туров (1 победа, 2 ничьи и 1 поражение).

"Нива" Винница

Зимние сборы винницкая "Нива" начала еще в декабре. Команда Юрия Ярошенко почти месяц упорно трудилась на клубной тренировочной базе. После чего игрокам предоставили 3-недельный отпуск и работа продолжилась 19 января. Тренерский штаб запланировал ряд контрольных матчей. В первом спарринге "Нива" минимально проиграла "Подолью" – 0:1. Шансы проявить себя получили находящиеся на просмотре игроки. Известно, что покинул Рогульский команду.

"Ворскла-2"

Юношеская команда "Ворсклы" U-19 получила нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Нивинский, сообщает официальный сайт клуба. Помогать новому наставнику молодежи будут Павел Ребенок, Олег Моргун (тренер вратарей) и аналитик Андрей Колесник. Этот тренерский штаб будет вести и "Ворсклу-2" в соревнованиях группы Б Второй лиги. Напомним, что в первой части сезона команду тренировала Ия Андрущак. Подготовка в "Ворсклы-2" началась в середине января. Уже покинули команду Тищенко, Булгатов, Куделин, Кухта.

"Металлист 1925-2"

В отпуск команда ушла в начале декабря, а уже 15 января началась полноценная подготовка ко второй части сезона. Основной акцент тренерский штаб будет делать на молодых футболистах, будут просматривать игроков 2008 года рождения. Уже известно, что к харьковчанам присоединился голкипер Моисеев. О других кадровых изменениях не сообщалось.