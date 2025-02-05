Аутсайдер Второй лиги остался без тренера

"Самбор-Нива-2" осталась без главного тренера. Клуб завершил сотрудничество с Сергеем Лактионовым по взаимному согласию сторон.

3-го февраля команда вышла из отпуска и в рамках учебно-тренировочных сборов примет участие на "Мемориале Юста" (Группа 2) во Львове. "Самбор - Ниву-2" будет готовить новый наставник.

"Спасибо Сергею Владимировичу за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что по итогам осенней части сезоне "Самбор-Нива-2" заняла 8-е место в турнирной таблице группы А Второй лиги, набрав 11 очков.