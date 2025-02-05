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Полесье отпустило в аренду в Хорватию форварда-легионера
Димитар Трайков играл за Полесье-2
polissya fc
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Северомакедонский легионер Димитар Трайков был арендован хорватск им клубом "Дугополе", который выступает во втором дивизионе.
Аренда рассчитана до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.
Трайков уже пребывает в составе своего нового клуба и даже забил гол в одном из зимних спаррингов.
Форвард перешел в "Полесье" летом минувшего года за 300 тысяч евро, но с тех пор выступал исключительно за "Полесье-2" во Второй лиге.
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