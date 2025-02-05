Полесье отпустило в аренду в Хорватию форварда-легионера

" Полесье " отправило набираться опыта в аренду своего 20-летнего форварда второй команды клуба.

Северомакедонский легионер Димитар Трайков был арендован хорватск им клубом "Дугополе", который выступает во втором дивизионе.

Аренда рассчитана до конца текущего сезона и не предусматривает опции выкупа.

Трайков уже пребывает в составе своего нового клуба и даже забил гол в одном из зимних спаррингов.

Форвард перешел в "Полесье" летом минувшего года за 300 тысяч евро, но с тех пор выступал исключительно за "Полесье-2" во Второй лиге.