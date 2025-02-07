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Отец Романа Яремчука трудоустроился в тренерском штабе клуба Второй лиги

Вторая лига

Один из аутсайдеров первенства

Отец Романа Яремчука трудоустроился в тренерском штабе клуба Второй лиги

Фото: ФК Львів

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Отец нападающего сборной Украины Романа Яремчука, Олег Яремчук пополнил ряды представителя Второй лиги ФК "Самбор-Нива-2". Об этом сообщает Sport.ua.

У команды поменялся главный тренер: вместо Сергея Лактионова клуб будет возглавлять Роман Марич, который на протяжении последних лет работал в системе ФК "Львов".

Одним из ассистентов Марича будет именно Олег Яремчук.

После первой части чемпионата "Самбор-Нива-2" занимает восьмое место во Второй лиге среди 10 команд. За 12 матчей коллектив заработал 11 очков.

В весенней части первенства подопечные уже Романа Марича стартуют поединком против "Реала-Фармы" 11 апреля.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Максим Кучер
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